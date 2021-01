ASSE : Puel, Thuilot, Caïazzo... la diatribe monumentale de Larqué en faveur de Romeyer

L’ASSE est sur tous les fronts en ce début d’année 2021. Au-delà du seul marché des transferts, les Verts font l’actualité en raison du départ récent de Xavier Thuilot et celui de Stéphane Ruffier avant lui. Aussi, l’avenir à moyen terme de Claude Puel commence à alimenter les doutes. L’omnipotence de Roland Romeyer est déjà montrée du doigt par les supporters stéphanois. Cette position n’est pas du tout partagée par Jean-Michel Larqué.

« Aujourd’hui l’ASSE ne va pas bien, il y avait un directeur général qui ne s’investissait pas comme doit s’investir un directeur général. On va faire le reproche à Roland Romeyer de dormir au centre d’entraînement Robert Herbin. Hou, c’est un défaut, il devrait s’en foutre, il devrait arriver juste pour manger les petits fours avant les matches et partir après les matches faire le beau et serrer quelques pognes. Il se trouve qu’il a du sang vert qui coule dans ses veines, a-t-il tonné au micro de RMC Sport.

Qui pour succéder à Romeyer ?

Autre volet défendu par Larqué sur la gestion de l’ASSE par Romeyer : les finances. « L’ASSE n’est pas au mieux mais par rapport à certains clubs, sur le plan financier notamment, elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que l’immense majorité des clubs français, a-t-il ajouté. S’il y en a un qui dort trop souvent au centre d’entraînement, il y en a d’autres qui n’y dorment jamais et qui sont des intermittents du spectacle. On reproche à Roland Romeyer de ne pas passer la main ? Mais personne n’a voulu prendre la suite et reprendre le club. De Bontin était argenté comme une chienne de pluie ! »

« Caïazzo est absent des débats, même tout court »

Enfin, l’ancien Vert constate l’absence de Bernard Caïazzo sur le devant de la scène. « Il est absent des débats depuis fort longtemps. Il est même absent tout court, a-t-il analysé. Il y en a un qui est au boulot, les mains dans le cambouis, Roland Romeyer. On le met permanence en première ligne. Parfois dans la vie tu surperformes, parfois tu sous-performes. Avec Christophe Galtier, les Verts ont surperformé et personne ne disait rien sur le même mode de fonctionnement qu’il y a aujourd’hui à la présidence. »