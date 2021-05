ASSE : Puel tient déjà sa première recrue de l'été

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Dans un entretien au Progrès, Yvann Maçon, qui s'était fait les croisés l'automne dernier avec les Espoirs, a confié qu'il devrait être présent le 28 juin à la reprise de l'entraînement de l'ASSE. « Je me sens très bien. Je retrouve des sensations, a-t-il expliqué. Ça fait extrêmement plaisir de revenir sur les terrains. Je fais des conservations, des jeux en tant que joker, je travaille mon cardio. Je travaille au poste, les centres, je reprends les automatismes, je fais beaucoup de jeu réduit pour retrouver les sensations et les déplacements dans l’espace. »

« J'ai retrouvé toutes mes capacités »

Et à l'ancien joueur de Dunkerque d'ajouter : « J’ai retrouvé toutes mes capacités. J’avais 100 % de différence entre les deux muscles des deux côtés et à présent, il ne m’en manque que 5 à rattraper. C’est ce que je fais tous les jours. Je reprends le jeu, ça va passer par là et je reste une semaine supplémentaire pour justement gagner du temps pour la saison prochaine et la reprise ». Maçon pourrait remplacer Mathieu Debuchy sur le flanc droit de la défense verte la saison prochaine. Mais l'arrivée d'un latéral droit n'est pas à écarter, et les contacts avec le Tunisien Kechrida serait même bien avancés...