ASSE : Puel va croiser son nouveau pire ennemi à Nîmes

L’ASSE aura fort à faire pour s’imposer à Nîmes cet après-midi. Les Crocos sont regonflés à bloc depuis leur victoire de prestige à Lille avant la trêve internationale (2-1), un succès mené de main de maître par Pascal Plancque. L’ancien adjoint de Claude Puel au LOSC, Southampton et Leicester ne serait pas resté en très bons termes avec l’actuel entraîneur de l’ASSE. Du coup, les retrouvailles entre les deux techniciens s’annoncent très fraîches aux Costières.

« Pas sûr que l'entraîneur nîmois ait un geste amical pour son ancien mentor dont il a été l'adjoint car les deux hommes ne se sont pas quittés en bons termes, rappelle Objectif Gard. ‘Rien’, a répondu Plancque quand on lui a demandé ce qu'il éprouvait de retrouver cet entraîneur qui a la réputation d'user ses adjoints. Au fond de lui, il espère certainement prendre sa revanche en montrant désormais qu'il est passé de l'ombre à la lumière. »

Les Crocos rois de la provoc' en Ligue 1

Déjà sans doute palpables sur le rectangle vert eu égard à la course au maintien et la faculté des Crocos à provoquer, les tensions pourraient donc se faire aussi ressentir sur les bancs de touche respectifs du NO et de l’ASSE.