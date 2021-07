ASSE : Puel va enregistrer quatre renforts d'un coup !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Non non, le Mercato de l'ASSE ne va pas s'emballer... Mais pour son prochain match de préparation, samedi contre Marseille, à Gueugnon, Claude Puel devrait enregistrer plusieurs renforts bienvenus. Tenue en échec par Le Puy (2-2), Bourg-Péronnas (1-1) et victorieuse de Grenoble (2-1), l'ASSE réalise une première partie de préparation laborieuse. Et son Mercato tarde à se décanter alors que quatre joueurs d'expérience viennent de quitter un groupe toujours plus juvénile (Debuchy, Hamouma, Monnet-Paquet, Moulin).

Khazri, Neyou, Moukoudi et Sow vont reprendre

Dans ce contexte, avant d'affronter Clermont puis Marseille et Francfort, plusieurs retours sont attendus. Et non des moindres puisqu'il s'agit de ceux de Wahbi Khazri, Yvan Neyou, Harold Moukoudi et Saidou Sow, les internationaux, qui avaient eu droit à des jours de vacances supplémentaires.