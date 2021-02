ASSE : Puel va prendre des décisions très importantes pour l'avenir du club

Plusieurs membres du centre de formation arrivent en fin de contrat cette saison à l'ASSE et Claude Puel a expliqué lors de son point presse de vendredi dernier que leur situation serait bientôt régularisée. « On va revenir vers eux, a-t-il expliqué. On s'était dit fin janvier début février. On y est. On n'attendra pas la fin de la saison pour les prévenir. »

Un nouveau rôle pour Laurent Huard ?

Avec le passage en cours de saison de Laurent Huard à la formation, un changement à la tête du centre, dirigé actuellement par Philippe Guillemet, serait envisagé. Huard pourrait se voir confier le poste.