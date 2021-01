ASSE : Quatre Verts ont vraiment marqué des points avant le derby contre l'OL

Alors que l'ASSE était fortement amoindrie par le Covid, elle a fait bonne figure à Strasbourg malgré la défaite. Thierry Laurey a d'ailleurs souligné la performance des jeunes pousses vertes. Parmi ceux-ci, Baptiste Gabard a répondu présent pour sa première apparition en L1. Mais ce sont surtout Saidou Sow, Mahdi Camara, Lucas Gourna-Douath et Aimen Moueffek qui ont marqué des points à la Meinau, avant le derby ASSE-OL, dimanche.

Sow et Camara costauds derrière, Gourna et Moueffek omniprésents au milieu

En défense centrale, en l'absence de Moukoudi et Kolo touchés par le Covid, Sow a fait parler sa puissance physique et Camara a remarquablement dépanné. Au milieu, Gourna-Douath, très bon en sentinelle, a confirmé les qualités qui avaient sauté aux yeux contre le PSG (1-1). Quant à Moueffek, qui n'avait plus joué depuis deux mois, il a fait forte impression pour sa première titularisation au milieu. C'est à sa sortie sur blessure, à l'heure de jeu, que l'ASSE a baissé le pied. Une blessure sur laquelle Laurent Huard, qui a remplacé Claude Puel hier, s'est voulu rassurant. « Ce n'est qu'un coup », a-t-il glissé.