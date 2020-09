ASSE : quel avant-centre face au Stade Rennais samedi ?

Jean-Philippe KRASSO.

Arnaud Nordin ayant eu des difficultés dans ce registre à Nantes et Charles Abi absent un mois, il ne reste réellement que deux options (à défaut de relancer Wahbi Khazri) : Romain Hamouma... Et Jean-Philippe Krasso. Personnellement, je pencherais pour la second option même si l'ancien Spinalien n'a joué que 8 petites minutes lors des quatre premières journées.

Si Claude Puel a sans doute prévu de laisser un peu de temps à Krasso pour s'acclimater au haut niveau, l'ancien attaquant de National 2, héros de la dernière Coupe de France, avait été plutôt intéressant sur les trois premiers matches amicaux. Surtout il offre un profil différent d'Hamouma et qui peut poser des soucis à un axe central comme celui de Rennes composé de Damien Da Silva et Nayef Aguerd.

Contrairement à Romain Hamouma qui va décrocher et fuir le contact physique avec ses chiens de garde, Krasso n'hésitera pas à aller batailler dans la surface. A mon sens, c'est le genre de joueur qui, face à une défense de ce type, peut créer des espaces pour les autres. Comme l'aurait fait Charles Abi. Et puis comment savoir si une recrue est bonne ou pas si on ne lui donne pas sa chance ? Sans doute que Claude Puel a ses raisons de faire d'autres choix par rapport à ce qu'il voit aux entraînements mais il faut, à mon sens, dissocier le Krasso de L'Etrat et celui qu'on verra sur le terrain avec l'équipe première.

Alexandre CORBOZ

Romain HAMOUMA.

Selon moi, Romain Hamouma est la meilleure option pour jouer au poste d'avant-centre face à Rennes. Je suis persuadé que Claude Puel choisira cette option. Alors oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait un attaquant assez physique face à la défense solide du Stade rennais. Un attaquant capable de rivaliser dans les duels aériens, et qui peut avoir un rôle de pivot afin de libérer des espaces pour les ailiers. Et Jean-Philippe Krasso a ce profil. Mais ça m'étonnerait qu'il soit aligné dès le départ ! N'oublions pas qu'il n'a joué que neuf petites minutes, c'était face à Lorient plus entré en jeu lors des trois autres rencontres... Par ailleurs, je ne suis pas sûr que l'aligner en tant que titulaire, pour le premier match de Ligue 1 dans sa carrière, face à une équipe aussi redoutable que Rennes, le mette dans les meilleures dispositions.

Hamouma a quant à lui, prouvé face à Lorient en inscrivant un doublé, qu'il pouvait occuper ce poste avec réussite. De par ses décrochages, ses percussions et ses dribbles, l'ancien caennais peut faire basculer un match à lui tout seul. À 33 ans, il démontre match après match qu'il a encore des jambes. Actuel meilleur buteur des Verts en ce début de saison, avec 3 buts, c'est lui qui a ouvert le score d'une sublime reprise face à Marseille, montrant la voie à suivre pour son équipe. Pied droit, pied gauche, ce n'est pas un problème pour lui.

De plus, on sait qu'en cours de match, il permute souvent avec ses compères d’attaque, notamment Denis Bouanga, qui peut aussi évoluer en pointe. Nordin a en revanche montré certaines limites à ce poste contre Nantes. Alors, à défaut d'avoir un vrai numéro 9, Hamouma doit être aligné en pointe de l'attaque stéphanoise pour diriger son équipe vers une quatrième victoire en 5 matches, et ainsi conserver la première place au classement.

Yohann GIL