ASSE : Qui a surnagé à Francfort ?

Mahdi Camara

Très esseulé au milieu de terrain, le nouveau capitaine des Verts a fait parler son courage. Omniprésent à la récupération, il s’est battu tout au long de la rencontre pour tenter d’éviter de voir le navire couler. Une copie correcte. L'un des rares à avoir joué à son niveau. Et l'une des rares valeurs sûres de l'effectif actuel...

Wahbi Khazri

Remuant, le Tunisien s'est montré déterminé. Au sein d'une équipe amorphe, c'est déjà ça ! C'est lui qui s'est créé la première occasion stéphanoise avec une belle talonnade suite à un centre d’Yvann Maçon. Pour autant, il est rapidement retombé dans ses travers avec un carton jaune concédé bêtement, beaucoup de petites fautes, dont une ayant offert un penalty à Francfort. La médiocrité ambiante l'aurat-elle agacé ?

Mickael Nadé

Invité surprise du onze de Puel contre Marseille (1-2) mercredi, l'ancien pensionnaire du centre de formation a été reconduit en Allemagne. Et il été le défenseur le plus présent. La vitesse des attaquants adverses l’a parfois dérangé mais il a plutôt fait bonne figure, comme contre Marseille. Et s'il avait gagné sa place pour débuter la saison ?

Timothée Kolodziejczak

Remplaçant au coup d’envoi, Kolo n’a pas mis beaucoup de temps à se faire remarquer à son entrée en jeu. Buteur d’une belle déviation de la tête sur un corner d’Hamouma, il a aussi rassuré, derrière. Aligné sur le côté gauche de la défense, comme face à l'OM, il a livré une bonne prestation. Bien meilleure que celle de Gabriel Silva, en tout cas...

Romain Hamouma

Son retour était attendu, et il n’a pas déçu avec une passe décisive sur corner. Dans une rencontre difficile face à une équipe bien en place, le n°21 a su profiter des petits espaces pour semer un peu de panique dans la défense adverse. Surtout, pour son retour sur les terrains, il a affiché une condition physique satisfaisante. Et de l'envie. Une lueur dans la grisaille.

