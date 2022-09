ASSE : qui es-tu Darnell Bile ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Avec les suspensions d'Anthony Briançon et Mathieu Cafaro, Laurent Batlles avait ouvert son groupe à quelques jeunes lors du déàplacement à Valenciennes (2-2). Lucas Calodat (20 ans) et Darnell Bile (16 ans) ont ainsi fait leur première apparition sur le banc des pros cette saison. Bile est même entré en jeu en fin de rencontre, à la place de Jean-Philippe Krasso. Et Laurent Batlles l'a à nouveau fait entrer lors de la journée suivante, contre Bastia (5-0). Arrivé en provenance de l'AC Boulogne-Billancourt, Bile, international U16, a effectué la saison dernière avec les U19. Il était surclassé.

Il aura 17 ans en octobre

Elu meilleur espoir du tournoi international de Ploufragan cet été, il a intégré l'équipe réserve, avec laquelle il a flambé durant la préparation. Bile, qui fêtera ses 17 ans le 28 octobre, est le troisième joueur de la génération 2005 a être lancé dans le grand bain par Laurent Batlles, après Ayman Aiki et Noah Raveyre. Capable de jouer en pointe ou à gauche, il entre dans la dernière année de son contrat aspirant. Une situation contractuelle qui pourrait inciter les dirigeants à se pencher sur son cas et à lui proposer prochainement un premier contrat professionnel. Son accessit montre une fois de plus la volonté de Laurent Batlles de s'appuyer sur un centre de formation qu'il connait bien et dont il ne cesse de louer les mérites. La porte s'est déjà ouverte pour Aiki (17 ans), Raveyre (17 ans) et Bile (16 ans), sans oublier Louis Mouton (20 ans), mais aussi le milieu Antoine Gauthier (18 ans), à son avantage lors de la préparation estivale et qui, tout juste remis d'une blessure au dos, est entré en jeu contre Bastia. De retour de blessures, l'ailier sénégalais El Hadji Dieye (20 ans) et l'attaquant Yanis Lhéry (19 ans) pourraient avoir un bon coup à jouer eux aussi, voire l'avant-centre Jibril Othman (18 ans), buteur en réserve le week-end dernier, ou encore le latéral Anas Amri (20 ans), recruté à Troyes à l'initiative de Batlles.