ASSE : qui est Jean-Michel Roussier, candidat à la future présidence des Verts ?

Depuis quelques heures, plusieurs sites confirment (et reprennent même à leur compte avec beaucoup de culot) l'information donnée en exclusivité par notre correspondant à Sainté, Laurent Hess : le projet de rachat du club stéphanois tenu par Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier figure à cette heure en pole position.

Si les supporters des Verts connaissent bien le nom de Mathieu Bodmer, passé six mois dans le Forez en qualité de joueur (2013), celui de Jean-Michel Roussier leur est moins familier. L'homme est pourtant un habitué du foot français, ancien patron exécutif de l’OM de 1995 à 1999, en compagnie du propriétaire de l'époque, Robert Louis-Dreyfus.

On a également retrouvé Roussier à l’AS Nancy Loraine de 2018 à 2020 et en qualité d'adjoint du candidat malheureux à la présidence de la Fédération Française de Football, Jacques Rousselot. Jean-Michel Roussier est encore et surtout un homme de réseaux, y compris dans l'audiovisuel puisqu'il s'est occupé de deux rédactions depuis disparues, celle de Cfoot, éphémère chaine de la Ligue de Football Professionnel, et celle de Téléfoot (groupe) Mediapro. Deux aventures pas vraiment couronnées de succès.

Reste à savoir si, cette fois, le projet que détient Roussier sera finalement retenu par le tandem Caïazzo-Romeyer, avec qui il faut s'attendre à tout.