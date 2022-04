ASSE : qui pour remplacer Boudebouz et Khazri face au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

L'AS Saint-Etienne, qui reste sur une lourde défaite le week-end dernier face à l'AS Monaco, se déplace ce samedi sur la pelouse du Stade Rennais, à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1.

Aouchiche et Nordin titulaires ?

En plus des forfaits de Falaye Sacko, Aïmen Moueffek et Enzo Crivelli, on a appris ce vendredi que Ryad Boudebouz, en délicatesse avec son adducteur, Romain Hamouma, blessé au mollet, et Wahbi Khazri, touché à la cuisse, étaient également indisponibles pour cette rencontre. Selon le journal L'Equipe, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, qui sont des habituels titulaires, devraient être remplacés respectivement par Adil Aouchiche et Arnaud Nordin pour affronter les Rennais.

Pour résumer Forfaits, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri devraient être remplacés respectivement par Adil Aouchiche et Arnaud Nordin lors du déplacement ce samedi de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse du Stade Rennais.

Fabien Chorlet

Rédacteur