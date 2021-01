ASSE : Qui sera le meilleur Vert de la deuxième partie de saison ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

Debuchy

« À n'en pas douter, il faudra compter sur le viking stéphanois pour la deuxième moitié de championnat. Avec lui, le calcul est simple : les Verts sont invaincus lorsqu'il est titulaire ! Son état d'esprit irréprochable et son apport défensif sont indispensables pour l'équipe. On a clairement pu le voir lors des derniers matches, où il a souvent été décisif dans la surface de réparation, en faisant des interventions salvatrices. On entend souvent dire que la chute libre des résultats de l'ASSE est essentiellement due au départ de Wesley Fofana. Je suis absolument d'accord sur le fait que cela a considérablement perturbé et affaibli le secteur défensif, c'est indéniable. Mais il ne faut pas non plus oublier l'absence de Debuchy pendant huit rencontres, après sa blessure à Marseille. Depuis son retour, l'équipe est plus solide et ce n'est pas un hasard tant l'ancien Gunner montre la voie à ses coéquipiers.

Je pense qu'il faudra aussi compter sur Denis Bouanga. S'il n'est pas revenu à son niveau de la saison passée, le Gabonais aura à cœur de faire mieux. Je suis persuadé qu'il aura un esprit revanchard, et ce, dès le prochain match contre le PSG. Avec 3 buts inscrits en 17 journées, il est moins en réussite que la saison dernière. Mais son penalty inscrit à Monaco a peut-être été un déclic et il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Ça va revenir, j'en suis certain ! »

Yohann GIL

Nordin ou Bouanga

« J'espère que ce sera un joueur offensif, ce serait bon signe. Et même si j'aimerais que Charles Abi, en qui je continue de croire, débloque enfin son compteur en L1, je miserais plutôt sur Arnaud Nordin ou Denis Bouanga.

Le premier a fini fort l'année 2020 avec deux superbes buts contre Bordeaux et Nîmes. Deux buts du gauche, inscrits après avoir repiqué de l'aile droite. Peut-être que Claude Puel a trouvé le bon poste pour Nordin, celui où il exprimera le mieux ses qualités. A 22 ans, je pense qu'il peut franchir un cap et pourquoi pas terminer l'exercice 2020-21 en battant son record de buts sur une saison, qui date de son prêt à Nancy (6 buts en L2 en 2017-18), le tout agrémenté de quelques passes décisives. Un élément à prolonger, en tout cas, puisque son contrat prend fin en juin 2022.

Quant à Bouanga, il va retrouver son football et son efficacité, la confiance aussi. Cela va de pair. Il n'a pas mis 12 buts par hasard la saison passée. En cette période de vœux, je lui souhaite de reprendre le cours de sa progression. »

Laurent HESS