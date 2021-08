ASSE - Rachat : Bodmer retrouve un poste et s’éloigne des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Mathieu Bodmer s'installe de plus en plus dans le PAF. Selon L’Équipe, le consultant interviendra cette saison sur RMC Sport, plus précisément dans l'émission Rothen s'enflamme, programmée du lundi au vendredi de 18 heures à 20 heures.

L'ancien milieu du LOSC devrait même faire ses débuts dès demain, à l'occasion de la première de l'émission animée par l’ex milieu de terrain du PSG. Bodmer devrait intervenir deux fois par semaine dans le talk-show.

Alors que son nom a été au centre de rumeurs au sein d’un projet de rachat de l’ASSE, Bodmer semble donc s’éloigner, lui qui a déjà été recruté par Amazon cet été pour faire partie des commentateurs récurrents des matches de L1 de la plateforme le week-end. Pour couronner le tout, il participe aussi parfois à Dimanche Soir Football. Autant dire que son emploi du temps est plus que chargé en cette rentrée...