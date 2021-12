ASSE : rachat des Verts... Un candidat renonce

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Le 23 novembre, les actionnaires de l'ASSE avaient fait savoir via un communiqué qu'ils avaient refusé les deux offres formulées par Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian. Le communiqué précisait toutefois qu'une porte était encore ouverte si les principaux intéressés parvenaient à solidifier leurs dossiers. Mais selon nos informations, il n'en sera rien. En tout cas pour Roussier, définitivement hors course.

Roussier n'a pas réussi à boucler son tour de table

Dossier privilégié par le duo Caiazzo - Romeyer, l'ancien président de l'OM n'a pas réussi à boucler son tour de table. Il espérait des fonds qui ne sont jamais arrivés. Quant à celui de Markarian, il a été jugé insuffisant. Sponsor du club depuis 17 ans, le Drômois n'avait pas assez de moyens aux yeux du duo d'actionnaire, pour le rachat de leurs parts comme pour les investissements à injecter dans le club. Mais un rapprochement avec Serge Bueno, l'un des nouveaux candidats, pourrait selon L'Equipe lui permettre de revenir à la charge.