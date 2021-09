ASSE : Ramirez comparé à un illustre buteur des Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Claude Puel se risquera-t-il à titulariser son nouvel attaquant Ignacio Ramirez cet après-midi à Montpellier ? On peut en douter. Mais à en croire l'ancien entraîneur de Nancy Pablo Correa, qui fut d'ailleurs avant-centre durant sa carrière de joueur, son compatriote débarqué dans le Forez au dernier jour du mercato peut avoir un impact similaire à celui d'un certain Fernando Cavenaghi aux Girondins de Bordeaux (47 buts en 111 matches de 2007 à 2011 et surtout 5 trophées remportés).

« C’est une bête de but, avant tout un joueur de surface comme il en existe de moins en moins, a déclaré Correa dans L'Equipe. Droitier, mais doté des deux pieds, il possède un bon jeu de tête, alors qu’il n’est pas très grand (1,80m). Il est également capable de jouer dos au but, comme le Colombien Falcao, et il a le sens du but de Suarez. En résumé, il me fait penser à Fernando Cavenaghi. S’il est aussi bien servi à Saint-Etienne que l’Argentin l’a été à Bordeaux (2007-2011), il va pouvoir s’exprimer. Mais si tu ne le sers pas près ou dans la surface, et même s’il n’est pas lent, cela devient plus difficile pour lui. »

