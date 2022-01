ASSE : Ramirez fait déjà parler la poudre avec son nouveau club

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Arrivé l'été dernier à l'AS Saint-Etienne en provenance de Liverpool Montevideo sous la forme d'un prêt d'une saison, Ignacio Ramirez a quitté le club du Forez cet hiver pour retourner en Uruguay où il s'est engagé le Club Nacional de Football.

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l'attaquant uruguayen a trouvé le chemin des filets après seulement 26 minutes. Chez les Verts où il n'aura disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues (5 de Ligue 1 et 1 de Coupe de France), Ignacio Ramirez n'a inscrit aucun but et délivré aucune décisive.

San Lorenzo se quedó con la Copa José Sanfilippo por penales #OrgulloNacional pic.twitter.com/jpfbLCHIms — Nacional (@Nacional) January 30, 2022