ASSE – RC Lens (2-3) : beau jeu, bon état d'esprit, défaite imméritée... Puel veut encore dédramatiser

But ! : Claude, quelle analyse faites-vous de ce match perdu contre Lens ?

Claude PUEL : Sur les scénarios de nos trois derniers matches, je trouve qu'on aurait pu prendre plus de points. Là, on a offert deux cadeaux. C'est dommage. C'est même dommageable. On a fait une bonne entame, pourtant. A 2-0, on a su rester cohérents, on a su rester dans le match. On a réduit le score et on a eu l'opportunité de revenir à 2-2, avec un bon esprit et une qualité de jeu. Notre entame de deuxième mi-temps a été moyenne, on n'a pas su reprendre sur le même tempo. Mais sur la fin, on n'était pas loin d'égaliser même si on a concédé des contres. On était obligés de prendre des risques. C'était le jeu. Je pense qu'on méritait au moins le partage des points.

Au final, c'est une deuxième défaite consécutive après Lorient...

Oui. Ça ne veut pas sourire en ce moment.

Que manque-t-il ?

L'efficacité. Etre plus solides. Mais on a vu des bonnes choses dans notre jeu. On a eu des temps forts. C'était intéressant dans notre entreprise.

« Il y a eu du gâchis sur les trois derniers matches. On n'a pas su concrétiser alors qu'on était sur une bonne série »

Vous avez encore été en réaction plus qu'en action...

Non. On a bien débuté. Les Lensois n'ont pas eu une situation avant de marquer. On était présents. Mais on a pris deux buts sur deux cadeaux. On a été punis alors que la production était intéressante, mais on ne s'est pas liquéfiés pour autant.

Votre avance sur le 19e a fondu en peu de temps...

Il y a eu du gâchis sur les trois derniers matches. On n'a pas su concrétiser alors qu'on était sur une bonne série. Il faut savoir prendre les points quand ils s'offrent à nous.

La sonnette d'alarme est tirée ?

Elle est tirée depuis longtemps. Vous croyez que ça nous fait plaisir d'être dans cette position ? Quand on prend une gifle on est à terre mais on se relève, on bataille pour prendre les trois points.

Vous aurez du temps pour préparer le match à Angers...

On aurait préféré enchaîner. La défaite à Lorient a fait mal, on aurait dû ramener quelque chose. Il faut reprendre notre ascension. On doit prendre des points. Il y a dix jours entre Lens et Angers. Il va falloir meubler, se reconcentrer, être présent le jour J. On va maintenir le groupe en alerte.