ASSE - RC Lens (2-3) : la vérité éclate entre Puel et Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Les Girondins de Bordeaux ont leur cas Hatem Ben Arfa, l’ASSE a-t-elle le sien avec Aïmen Moueffek ? Au regard du déroulé du match contre le RC Lens hier à Geoffroy-Guichard (1-2), on peut se poser la question. C’est simple : le milieu polyvalent des Verts n’était pas sur le banc de touche et même pas sur la feuille de match édictée hier par Claude Puel.

Cette absence est-elle le prolongement des faits survenus dimanche à Lorient (1-2) ? Face aux Merlus, Moueffek était entré en jeu en seconde période avant d’être remplacé par le coach de l’ASSE dans le money time pour intégrer l’explosif Maxence Rivera. Après la rencontre, Puel avait expliqué qu’il ne s’agissait « évidemment pas d’une sanction. »

Neyou, vers un forfait, est entré en jeu...

Sauf que le joueur de 19 ans peut se poser encore plus la question vu son éviction d’hier. D’autant plus qu’Yvan Neyou, remplaçant et transparent lors de son entrée, était annoncé forfait dans un premier temps. Panagiotis Retsos, enfin, était annoncé titulaire par L’Équipe dans une défense à 5, avant de regarder finalement le match depuis les tribunes. Brillant à Sochaux au milieu, Moueffek pourra au moins se dire qu’il n’est pas le seul à ne pas suivre tous les choix de Puel.