ASSE – RC Lens (2-3) : les Verts ont encore de l'avance, Arnaud Nordin ne s'affole pas...

But ! : Arnaud, quelle était l'ambiance dans le vestiaire après la défaite face à Lens ?

Arnaud NORDIN : Beaucoup de déception. On est tous des compétiteurs. Mais on n'est pas abattus. Il reste encore des matches. On va tout donner pour se sauver.

L'efficacité a encore fait défaut...

Oui, offensivement et défensivement. Il faudra redoubler d'efforts pour prendre le plus de points possibles jusqu'à la fin de la saison.

L'ASSE n'a plus marqué dans le jeu depuis la dernière victoire à Rennes (2-0)...

C'est vrai qu'on a un peu de mal à se trouver. Mais il y a quand même du mieux dans certains domaines. Il faut continuer à bosser.

« On sait très bien qu'on joue le maintien mais on est encore devant. On a les cartes entre nos mains. Si on prend les points, l'ASSE se sauvera. C'est notre objectif »

Vous avez été remplacé à l'heure de jeu...

C'est un choix du coach. On enchaîne les matches. Il a voulu apporter plus de jus. Ceux qui sont entrés ont fait de bonnes choses. On a poussé sur la fin. On a tout donné pour aller chercher au moins un point.

Il reste 10 matches. Sentez-vous le club en danger ?

Le club en danger ? Pas forcément. On sait très bien qu'on joue le maintien mais on est encore devant. On a les cartes entre nos mains. Si on prend les points, l'ASSE se sauvera. C'est notre objectif.



Votre matelas a fondu...

On a perdu des points. Il faudra les récupérer. On est encore devant. A nous de l'être toujours à la fin.

N'y a-t-il pas un souci de cohésion à l'ASSE ?

Non. La cohésion est très bonne, vous pouvez venir dans le vestiaire. On s'entend à merveille. Franchement, le groupe vit très bien. Il n'y a aucun problème de cohésion.