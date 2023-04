ASSE, RC Lens : Caiazzo révèle ce qu'il a dit à Oughourlian

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Le 15 avril, le choc entre le PSG et le RC Lens au Parc des Princes avait accueilli un invité surprise : Bernard Caiazzo. Le président du conseil de surveillance de l'ASSE, qui n'a plus mis les pieds à Saint-Etienne depuis trois ans et qui vit à Dubaï, a été vu en grande conversation avec son homologue lensois, Joseph Oughourlian. Ce qui avait incité L'Equipe à écrire que les deux hommes avaient noué contact afin de faciliter la vente de l'ASSE, véritable serpent de mer depuis deux ans. Une vente qui, d'ailleurs, est à nouveau à l'ordre du jour...