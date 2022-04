ASSE, RC Lens : fidélité, soutien, un bel hommage rendu aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

C'est une évidence, on le sait. Qui ne souffre pas du temps qui passe et des mauvais résultats accumulés ces derniers mois. L'ASSE dispose d'un public remarquable et ils seront encore nombreux, en Vert, demain dans le chaudron pour tenter de pousser leurs joueurs face au Stade Brestois.

L'entraîneur du SB 29, Michel Der Zakarian, sait d'ailleurs que le public sera un élément important de la rencontre. Comme ill'a confié hier en conférence de presse, avec une mention, également, aux supporters lensois.

"On s'attend à un match difficile à Saint-Etienne. Le stade sera plein et chaud. J'espère qu'on sera vite dans le match pour faire quelque chose de bien là-bas. Il faudra qu'on soit présent dans tous les domaines. On va affronter une équipe de l'ASSE qui joue sa survie. Ça peut être bon pour eux comme ça peut être difficile, le public peut aussi se retourner contre eux. On le sait depuis des années, que Sainté c’est un club qui a des supporters fidèles. Même s’ils ont des mauvais résultats depuis 2-3 ans, le stade est souvent plein, comme à Lens. Pour se maintenir, il faut qu’ils soient en capacité de faire une série mais quand tu es en bas, c’est toujours difficile."

Pour résumer Demain, à 17 heures, le Stade Brestois se déplace à Geffroy-Guichard pour y affronter une équipe de l'ASSE qui joue sa survie en Ligue 1. Et qui pourra une fois encore, et en dépit des mauvais résultats, compter sur son fidèle public.

Benjamin Danet

Rédacteur