ASSE - RC Lens : Hamouma, Beric, prolongations, le RC Lens, Puel délivre ses messages

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'effectif et le jeu

"Maçon a repris la course, cest sympa de le revoir sur les terrains. Hamouma a repris la course aussi mais ce sera encore long. Khazri a repris, mais en individuel, on verra quand il retrouvera un potentiel physique. Ce sera le même groupe que face à Lorient. On manque de régularité dans nos prestations. On est cycliques dans nos résultats. Mes joueurs ? Peu d’entre eux arrivent à assurer de la régularité dans leurs prestations. Mais dans l'esprit et l'engagement on y est. Pour le moment, on manque beaucoup de qualités. A nous de travailler."

La défaite à Lorient

"A Lorient, on fait une première mi-tems assez cohérente. En seconde, on n'a pas assez tenu le ballon. On perd trois ou un point alors qu'on aurait du mieux maîtriser techniquement le match. Il y a eu beaucoup d'efforts mal fait. Contre Rennes, on a mieux utilisé le ballon dans les sorties de balle, on a être plus propres. Contre Reims , il a fallu faire le jeu mais on n'a pas su les mettre sous pression."

Le RC Lens

"Face à Lens, on va se trouver face à un gros pressing, beaucoup d'intensité avec ou sans ballon. On va retrouver une équipe qui est en confiance, qui joue juste. Lens est une équipe qui a pris confiance, arrive à avoir de la maitrise. J’aime bien le jeu de cette équipe et ce sera un bon challenge pour nous."

Les prolongations de contrats

"On va essayer d'avancer courant mars. Mais on manque encore de visibilité sur notre situation au classement et sur nos moyens financiers."

Réponse à Beric

"Chacun à sa sensation des entretiens qu'on peut avoir. Il a apporté à un certain moment, c'était un buteur important pour le club. Mais il a eu beaucoup de mal à revenir de sa blessure. Et c'était bien avant moi."