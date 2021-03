ASSE – RC Lens : le danger n°1 pour les Verts clairement identifié

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Battue à Lorient (1-2) hier soir, l'ASSE a fait une très mauvaise opération au classement et elle devra corriger le tir dès mercredi contre le RC Lens, elle qui n'a remporté qu'un seul de ses 11 derniers matches dans le Chaudron.

1 but et 3 passes décisives lors des quatre derniers matches pour Clauss

Battus à l'aller en Artois (0-2), les protégés de Claude Puel vont retrouver des Sang et Or qui tiennent la grande forme, à l'image de Jonathan Clauss. Auteur de son premier but en L1 hier à Angers (2-2), le piston droit avait délivré 3 passes décisives lors des trois journées précédentes contre Dijon (2-1), Reims (1-1) et Marseille (2-2). Attention danger, donc...