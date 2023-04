ASSE, RC Lens : les deux clubs déjà fixés sur leurs sanctions après les incidents ?

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

L’ASSE et le RC Lens seront bientôt fixés sur leurs sanctions suite aux incidents ayant émaillé leur match ce week-end. Alors que les Messins venaient d’inscrire le but du 3-0, samedi à Geoffroy-Guichard, des échauffourées entre les supporters des deux clubs ont éclaté. Ce qui a conduit l’arbitre de la rencontre, Nicolas Rainville, à renvoyer les 22 joueurs aux vestiaires pendant une dizaine de minutes. Dans cette affaire, L’Équipe laisse entendre que l’ASSE risque a priori une fermeture de tribune, à Geoffroy-Guichard. Mais la commission ne devrait pas faire tomber le sursis qui pèse sur le club stéphanois depuis le début de la saison.

Fermeture de tribune à Lens ?

Pour que le sursis tombe, et comme déjà évoqué ce week-end, il faut que les incidents soient de même nature, ce qui ne semble pas être le cas. Par ailleurs, le RC Lens, après l’usage abondant de fumigènes lancés par ses supporters et l’utilisation d’un feu d’artifice lors de la réception de Monaco (3-0), samedi, devrait également avoir des soucis. Toujours d’après le quotidien sportif, on se dirige vraisemblablement vers une fermeture partielle de tribune. Un coup dur dans le sprint final de cette saison haletante...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Après les incidents survenus samedi lors la rencontre de Ligue 2 entre l’ASSE Saint-Étienne et Metz (1-3), les Verts seront jugés demain par la commission de discipline de la LFP. Il en sera de même pour le RC Lens. Les sanctions se précisent.

Bastien Aubert

Rédacteur