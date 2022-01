ASSE - RC Lens : Pierre Ménès prend les Verts pour achever les Girondins

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

L’ASSE y était presque. Samedi, dans leur antre de Geoffroy-Guichard, les Verts ont réalisé une prestation honorable mais mal payée devant le RC Lens, encaissant deux buts dans le money time après avoir mené grâce à une réalisation de Ryad Boudebouz (1-2).

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu les Verts pratiquer un tel pressing, analyse Pierre Ménès sur son blog. Ils ont longtemps contrarié les Lensois qui avaient du mal à sortir le ballon et écarter le jeu et sont parvenus à ouvrir le score peu avant la pause (...) Le match nul était presque un mauvais résultat pour les Verts, alors que dire d’une défaite ? Car au bout du temps additionnel, l’incroyable Seko Fofana a encore fait parler la poudre. »

Ménès a pris la prestation de l’ASSE pour cogner sur les Girondins de Bordeaux, sans énergie ni envie hier à Rennes (0-6). « Ce dimanche a commencé par une fessée, dans un match à sens unique, a-t-il soufflé. Quand on compare les efforts déployés par les Stéphanois pour essayer d’arracher un résultat face à Lens et le comportement inadmissible des Bordelais, il ne faut pas s’étonner que cette équipe accumule les revers et même les branlées. Il n’y a aucune combativité. Et il suffit de voir le regard dégoûté de Costil, qui se fait mitrailler match après match, pour constater que le mal est très profond. La situation des Girondins est extrêmement inquiétante pour la suite… »

Rennes corrige Bordeaux, Strasbourg renverse Montpellier, Lyon fait le minimum à Troyes et Marseille concède le nul face à Lille : retour sur ce dimanche de Ligue 1.https://t.co/Ysv8KmoMdj — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 16, 2022