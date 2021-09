Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Thuilot ne garde pas un bon souvenir de l’ASSE et du RC Lens. Fraîchement présenté à la presse ce mercredi en tant que nouveau directeur général délégué du SCO Angers, le dirigeant passé par l’ASSE et le RC Lens, n’a pas gardé un bon souvenir de son passage dans les deux clubs.

"C'est la vie d'un groupe d'avoir des gens qui partent, d'autres qui arrivent. Ce sont des moments de vie mais tout n'est pas catastrophe, tout n'est pas crise. Mes deux dernières expériences dans le foot (Lens, Saint-Étienne) ont été compliquées et épuisantes car j'ai fait très peu de développement mais beaucoup de restructurations, avec des économies à réaliser, des salariés dont il fallait se séparer... Ici, il y a beaucoup de choses à construire. C'est un beau challenge et une grande motivation. Il y a un côté start-up, avec une petite équipe regroupée autour d'un président qui a emmené le club en L1. On va devoir écrire un nouveau projet sans tout chambouler. J'espère amener mon expertise au SCO pour l'installer tranquillement dans un nouveau cycle en L1 et bâtir l’avenir. » a-t-il déclaré lors de sa présentation à la presse. (Propos retranscrits par l’Equipe).

