ASSE - RC Strasbourg (2-0) : la réaction de Claude Puel sur la nouvelle victoire des Verts

Il ne fallait pas s'attendre à une effusion de joie de Claude Puel après la victoire de son équipe sur Strasbourg (2-0) ce soir. Pourtant, l'ASSE est leader du championnat après avoir remporté ses deux premiers matches, en inscrivant quatre buts sans en encaisser un seul. Anecdotique pour le technicien, qui se félicite surtout de l'état d'esprit de sa jeune troupe.

"C'est bien de prendre des points en ce début de saison. Après, le plus important, c'est de continuer à faire progresser ces jeunes et ce groupe. Même si l'adversaire est difficile, comme ce soir. On n'a pas vu le même match (avec Thierry Laurey). Je suis très heureux de l'état d'esprit général, symbolisé par la volonté de ne pas prendre ce but en fin de match. Être leader ne veut strictement rien dire. Le plus important, c'était de capitaliser à domicile. Beaucoup de jeunes débutent. Répondre présent est très important. On est dans une belle dynamique. On montre de belles séquences, il faut continuer. Mahdi (Camara) a beaucoup progressé techniquement et dans son jeu vers l'avant. Il est récompensé ce soir, avec ce but, c'est fabuleux pour lui. Avec Neyou, ils forment une belle paire. Sans oublier Zaydou qui va revenir, les jeunes Gourna et Moueffek."