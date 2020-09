ASSE – RC Strasbourg (2-0) : les notes des Verts

MOULIN (7)

Le portier des Verts a eu plus d'arrêts à faire que son vis à vis alsacien, Kamara. Il s'est notamment interposé avec brio sur une tête à bout portant de Waris (13e). Auteur d'une autre grosse parade sur la fin (90e), il confirme ses bonnes dispositions. Et justifie match après match la confiance de Puel.

DEBUCHY (5,5)

Quelques bons centres et une tête au dessus (23e). Il s'est surtout montré solide défensivement.

FOFANA (6)

Puel l'a titularisé malgré son bras de fer pour rejoindre Leicester. Loin de se démonter, le jeune défenseur a répondu présent, livrant notamment une grosse deuxième mi-temps.

KOLODZIEJCZAK (6,5)

Il a répondu au défi physique imposé par Ajorque et s'est illustré par un sauvetage sur sa ligne en fin de match (90e). Il semble retrouver son meilleur niveau. L'une des satisfactions de ce début de saison.

MACON (5,5)

Reconduit à gauche, le Guadeloupéen a bien muselé Waris après un début de match un peu difficile. Du répondant, de l'allant. Il s'enhardit.

CAMARA (7)

Comme souvent, il a gratté de nombreux ballons, et parfois haut, avec son pressing. Son but, plein de détermination, est venu récompenser son abattage. Il s'installe.

NEYOU (5), puis YOUSSOUF

Même s'il s'est bien battu, Neyou a été moins rayonnant que lors des matches précédents. Touché à l'épaule, il a été remplacé par YOUSSOUF, pour la première apparition en 2020 de l'ancien bordelais, opéré d'un genou cet hiver.

BOUANGA (6,5), puis MONNET-PAQUET

Positionné à droite en première mi-temps, Bouanga ne s'est vraiment mis dans la partie qu'après avoir ouvert le score sur penalty. Et il a fini fort en étant à l'origine du second but, sur un déboulé côté droit. Ce match devrait lui faire beaucoup de bien. Remplacé par MONNET-PAQUET.

AOUCHICHE (5), puis GOURNA-DOUATH

Aouchiche a lui aussi eu du mal à entrer dans son match, avec notamment une relance dangereuse, plein axe (31e). Applaudi suite à un tacle (44e) après avoir inquiété Kamara sur coup franc (42e), il a mieux fini, mais on attend plus de lui. Remplacé par GOURNA-DOUATH, pour les premières minutes du jeune milieu (17 ans) en L1.

NORDIN (5,5), puis ABI

Nordin a été le premier à solliciter Kamara (15e). Percutant, il a obtenu un bon coup franc (42e) avant de se blesser en début de deuxième mi-temps. Remplacé par ABI. L'ancien vainqueur de la Gambardella, impliqué sur le penalty de l'ouverture du score, a beaucoup pesé sur la fin de match.

HAMOUMA (5), puis RIVERA

Moins inspiré que face à Lorient (2-0), Hamouma n'est sorti de sa réserve que sur une accélération côté droit (23e) et quelques gestes de classe. Remplacé par RIVERA, peu en vue lui aussi.