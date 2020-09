ASSE – RC Strasbourg : Les enjeux du match pour les Verts

Avec le report de son match à Marseille, pour cause de cas de Covid à l'OM, l'ASSE partait un peu dans l'inconnue en recevant des Merlus qui s'étaient imposés lors de la 1ere journée de L1 contre Strasbourg (3-1). Mais tout s'est bien passé pour les Verts, vainqueurs grâce à un joli doublé de Romain Hamouma. Au résultat s'est ajoutée la manière, avec un bon match, plaisant, rythmé, cohérent. L'ASSE a développé un jeu séduisant, avec une solidarité, une envie, un allant que l'on n'avait plus vus depuis longtemps, si ce n'est face à Paris (0-1) en finale de Coupe de France.

Strasbourg, Marseille, Nantes, Rennes... Il va falloir enchaîner !

Pour lancer la saison, difficile de rêver meilleure entame, mais le plus dur reste évidemment à venir avec dans l'immédiat une série de trois matches en huit jours qui verra Mathieu Debuchy et ses coéquipiers se frotter à Strasbourg, à Marseille et à Nantes, avant de boucler le mois de septembre contre Rennes. Contre Strasbourg, samedi soir, les Verts seront opposés à une équipe en difficulté. Après avoir été renversé par Lorient, le Racing s'est incliné à domicile contre Nice (0-2) sur un doublé de Kasper Dolberg. Thierry Laurey attendra une réaction dans le Chaudron. Claude Puel, lui, s'est félicité de l'état d'esprit affiché contre Lorient. Onze mois après son arrivée dans le Forez, l'entraîneur stéphanois a choisi ses hommes, en en laissant certains sur la route à commencer par Stéphane Ruffier. Sur RMC, le Castrais a confirmé que le Basque ne rejouerait plus, qu'il s'était « mis hors jeu ». Un départ d'ici la fin du Mercato semble tout de même très hypothétique puisque l'ancien monégasque n'entend pas quitter le club.

Des mouvements de joueurs sont attendus

En revanche, d'autres cadres pourraient bien s'en aller d'ici au 5 octobre, à commencer par Yann M'Vila, dont les contacts avec Olympiakos étaient sur le point d'aboutir ce week-end, à l'heure où nous écrivions ces lignes. Poussés vers la sortie, Wahbi Khazri, Loïs Diony et Miguel Trauco pourraient s'en aller eux aussi, alors que les choses commençaient à bouger pour Denis Bouanga et Wesley Fofana. Des dossiers susceptibles de débloquer la situation pour les arrivées, Puel espérant toujours les arrivées d'un latéral gauche et d'un avant-centre. Mais dans cette attente, place au terrain, avec une série de matches qui devrait permettre d'en savoir plus sur ce que l'on pourra attendre de l'ASSE cette saison.