ASSE - RC Strasbourg : pourquoi Ajorque se méfie des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En panne sèche. Et ce depuis le début du mois de janvier, après un match remporté contre le FC Metz. Ludovic Ajorque n'a pas trouvé le chemin des filets depuis cette date, ce qui, nécessairement, le pousse à en faire plus. Avant de se rendre dans le chaudron, dimanche face aux Verts, le buteur alsacien s'est confié au quotidien local, les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Extrait : "Je n'ai plus marqué depuis notre derby du 9 janvier dernier contre Metz mais ça ne m'inquiète pas du tout. Entre le fait de marquer et voir l'équipe en haut du classement, je privilégie la seconde option. On a déjà atteint le premier objectif, à savoir le maintien. Y être parvenu dès le mois de février est extraordinaire. Maintenant, on va essayer de gagner le plus de matches possible, prendre le plus de points possible, aller le plus haut possible. Je n'ai jamais vu le Chaudron bien garni jusqu'ici avec le Racing, entre les jauges réduites et les tribunes administrativement fermées. Mais cette fois je m'attends à une grosse ambiance. Les Stéphanois restent sur trois succès et sont dans une opération commando pour le maintien, ils jouent leur survie."