ASSE – Reims (1-1) : Puel peste contre un mal chronique des Verts et annonce un blessé

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Présent en conférence de presse, Claude Puel est revenu sur le match nul de son ASSE face au Stade de Reims (1-1) ce samedi. « Le point du match nul est le minimum syndical. Le mérite est d'y avoir cru et d'avoir des balles de 2-1, mais je n'ai pas aimé la première période, mieux la 2e. C'est bien de ne pas avoir lâché », a-t-il glissé dans des mots relayés par le compte Twitter du Progrès.

Khazri légèrement blessé, pas Gourna

L'entraîneur des Verts était contrarié par le manque d'efficacité : « On n'a pas de marge avec des buteurs, des gestes justes qui nous permettent de soulager l'équipe. On doit s'employer dans la gestuelle, on progresse depuis le début de l'année. J'ai bien aimé qu'on bataille en fin de match pour revenir et aller chercher la victoire (…) On est en dette d'efficacité. Les matchs où on passe à travers se comptent sur les doigts d'une main. Beaucoup n'ont pas été récompensés avec des buts casquettes, sur CPA, ou des actions anodines ».

Claude Puel a également évoqué son double changement à la mi-temps : « Il y a un choix tactique pour resituer Neyou plus près de la défense pour mieux repartir avec le ballon et amener des éléments plus offensifs. Wahbi se ressentait d'une cuisse. Il n'était pas à 100% de ses moyens. Lucas Gourna-Douath ? Non, il n'y avait pas de problème physique particulier... »

« Les supporters ? Quelque chose d'extraordinaire »

Le Castrais a aussi eu un mot pour les supporters devant le stade qui « ont fait quelque chose d'extraordinaire » selon lui : « C'était coloré et chantant. On regrette de ne pas les avoir dans le stade. Ils nous auraient aidé aujourd'hui ».

En revanche, comme il l'a rappelé, le match nul ne résout rien de la problématique du moment : « On est focalisé pour prendre des points. On veut en prendre et nous éloigner de la zone de relégation, on ne peut pas se satisfaire du match même si on revient et qu'on démontre du caractère en revenant et en ne lâchant rien ».