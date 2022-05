ASSE : Reims dans le chaudron, une formalité ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Soixante-trois ans. Ça fait long et ça correspond, aussi surprenant soit-il, à la dernière victoire du Stade de Reims au stade Geoffroy-Guichard face à l'ASSE. Le 1er novembre 1959 plus précisément. Depuis, les Rémois ont accumulé les revers et, sur les vingt dernières confrontations dans le Forez comme le précise le statisticien Opta, restent sur six matches nuls et quatorze défaites.

Attention, toutefois, car les séries sont faites pour avoir une fin. Et, surtout, les Verts, déjà si mal en points(s), ne pourront compter sur le soutien de leurs supporters, le chaudron étant à huis clos en raison de la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

