ASSE - Reims : Hamouma dans l'histoire des Verts ?

A l'heure ou vous lirez cet article, vous saurez si Pascal Dupraz a décidé de l'aligner en qualité de titulaire face au Stade de Reims ou si il le laisse sur le banc de touche. Lui, c'est Romain Hamouma, l'attaquant si talentueux de l'ASSE, au club depuis des lustres, et qui pourrait bien, en cas de but ce soir, ou dans une semaine, marquer les esprits au sein même du club.

En effet, et comme on peut le lire sur le site du club du Forez, "Romain Hamouma deviendra le 1er joueur à marquer 50 buts avec l'AS Saint-Étienne en Ligue 1 depuis Michel Platini (58 de 1979 à 1982)." Plutôt rare, donc. Et surtout sur les traces d'un très grand nom du football français. Hamouma sait ce qu'il lui reste à faire...

Pour résumer Ce soir, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1 que vous pourrez suivre en live sur notre site, l'ASSE accueille le Stade de Reims dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos. Romain Hamouma aura l'occasion de marquer les esprits.

Benjamin Danet

Rédacteur