ASSE – Reims : les Champenois victime d'une malédiction à Geoffroy-Guichard

Si on parle beaucoup du fait que l'OM ne gagne jamais à Bordeaux, une vérité qui se confirme année après année depuis 1977, il existe d'autres séries marquantes en Ligue 1. Même s'il y a eu moins de matches entre les deux équipes, les chiffres des rencontres entre l'ASSE et le Stade de Reims sont aussi spectaculaires.

En effet, les Champenois ne se sont plus imposés dans le Chaudron – qui n'était même pas surnommé ainsi à l'époque - depuis le 1er novembre 1959. A l'époque, Reims était encore entraîné par Albert Batteux (avant son passage à l'ASSE) et l'avait emporté 5-2 avec un triplé de Just Fontaine.

Depuis ce match, le Stade de Reims reste sur 19 matches sans succès à Geoffroy-Guichard. Durant cette période, il y a eu 14 victoires vertes et 5 nuls...