ASSE – Reims : Oscar Garcia ne fera aucun cadeau aux Verts et envoie une pique masquée à Romeyer

Face à l'ASSE ce soir, Oscar Garcia (Reims) ne compte pas faire d'états d'âme : « On va essayer de gagner tous les points en jeu. On l'a déjà fait à Lorient (2-1) alors que le maintien était déjà acquis. Si j'étais dans la tête de l'entraîneur de Saint-Etienne ou de Lorient, j'aimerais que Reims joue à fond pour gagner tous les matchs. L'idée est d'aller à Saint-Etienne pour gagner trois points. Ce n'est pas le moment d'effectuer des tests. La pré-saison et les matchs amicaux servent à ça ».

Sa petite pique aux dirigeants des Verts

Concernant l'ASSE plus particulièrement, l'éphémère technicien des Verts (juillet – novembre 2017) n'a pas manqué de rappeler que les soucis ayant conduit à son départ avaient toujours cours aujourd'hui dans le Forez : « Retourner à Saint-Etienne est spécial. C'est ce club qui m'a permis de connaître la Ligue 1. C'est dommage de jouer ce match à huis clos parce que l'ambiance du Chaudron est magnifique quand il est plein. Je n'ai jamais parlé de mon départ parce que j'ai beaucoup de respect pour les supporters et l'institution. Bien sûr, j'aurais aimé finir la saison là-bas parce qu'on était 6e du classement. Les années suivantes ne se sont pas bien passées. Les problèmes que j'ai connu là-bas existent encore... »

A l'époque, les ingérences de Roland Romeyer sur sa volonté de professionnaliser le club avaient été les moteurs de sa démission...

