ASSE : reprise différée pour les Verts, le Covid a frappé !

Les joueurs de l’AS Saint-Étienne devaient reprendre l’entraînement le mercredi 29 décembre. Ils auront finalement rendez-vous à l’Étrat ce jeudi 30 décembre. La date de reprise a été reportée d’une journée. Le Progrès ajoute qu'un cas positif au Covid-19 a été détecté au sein de l'effectif des Verts.

La reprise s’annonce décisive avec un match à élimination directe. Ce dimanche 2 janvier à 18 h 30, l’ASSE affronte le pensionnaire de National 2 Jura-Sud en marge des 16e de finale de la coupe de France à Louhans. Au tour précédent, les Verts sont allés s’imposer au stade Balmont face à La Duchère (0-1).

