ASSE : reprise, matches amicaux, stage, tout est presque déjà bouclé !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Plus que dix jours de vacances pour les joueurs de l'ASSE. La reprise est en effet fixée par Claude Puel au 28 juin et seuls manqueront certains éléments, concernés par des matches internationaux ces derniers jours. Il s'agit d'Étienne Green, Miguel Trauco, Saïdou Sow, Yvan Neyou et Wahbi Khazri.

Comme l'indique le Progrès, sur son site internet, les hommes de Puel joueront leur premier match amical face au Puy Foot 43 samedi 10 juillet, avant d’affronter Bourg-Péronnas le 16 juillet puis Grenoble le lendemain. Départ, ensuite, pour le Maroc avec un stage et un mini-tournoi organisé par la Ligue de Football Professionnel.

Les Verts devraient affronter l’Olympique de Marseille et la sélection A’ marocaine.