ASSE : résultats, descente, Caïazzo et Romeyer, Puel a lâché ses vérités

Il est désormais en retrait. Viré de l'ASSE il y a quelques semaines, seulement, pour un manque criant de résultats, Claude Puel est sorti de son silence en se confiant longuement à un journaliste proche, en l'occurrence Jacques Vendroux. C'était hier soir sur les ondes d'Europe 1. L'occasion pour le Castrais de rétablir certaines vérités, tout en se gardant bien d'en dire trop sur le tandem présidentiel des Verts.

"Je n’ai pas fait de recrutement pendant quatre mercatos. Quatre mercatos que j’ai subis parce qu’il fallait essayer de limiter la masse salariale, de créer des joueurs pour essayer de les vendre plus tard et d’avoir des conditions financières pour le futur du club. L'ASSE, c’est un bon club, avec un énorme potentiel s’il prend par la suite le bon chemin en termes de gestion et de développement. Il faudra voir aussi ce qu’il adviendra s’il y a une vente.

Les deux présidents ? Je ne veux pas rentrer dans les détails. La majorité des entraîneurs, pour avoir le meilleur effectif, pousse à la consommation, à l’endettement du club, à faire dépenser au club des sommes qu’il n’a pas. Moi je ne veux pas. Ce qui était le plus important, c’était tout simplement de donner le meilleur et d’essayer de les aider tout simplement à passer cette situation, cette étape. J’espère sincèrement que les joueurs vont arriver à se maintenir parce que derrière, il y beaucoup de choses positives qui peuvent s’ouvrir. Ils vont pouvoir repartir sur une nouvelle page."