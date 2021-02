ASSE : résultats, stats, prestations... Jessy Moulin fait à nouveau fermer des bouches

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Faut-il y voir un signe ? Depuis que Stéphane Ruffier ne fait plus partie de l'effectif de l'ASSE, lui qui a été licencié début janvier, Jessy Moulin enchaîne les bonnes prestations, et ce malgré la correction infligée par l'OL (5-0) lors du dernier derby, où il n'avait pas été responsable sur les buts lyonnais.

Un seul but encaissé en quatre matches depuis le derby

Depuis cette déculottée, l'ASSE a enchaîné trois victoires et un nuls, dont trois clean sheets. Et comme le révèle le site officiel de la LFP, Moulin n'est pas étranger à cette solidité retrouvée. En effet, le Drômois était le troisième gardien de Ligue 1 en 2021 au nombre d'arrêts effectués (19 arrêts) après la 24e journée et la victoire contre Metz (1-0). Seuls Gautier Larsonneur, de Brest (21 arrêts) et Walter Benitez, de Nice (21 arrêts aussi) le devançaient. Depuis qu'il a remplacé Ruffier, Moulin, excellent en finale de Coupe de France l'été dernier contre le PSG (0-1), connaît des débuts contrastés en tant que n°1. A son avantage en début de saison, avec notamment une relance décisive sur le premier but de la saison contre Lorient (2-0), le Drômois a semblé pâtir du départ de Wesley Fofana et des nombreux blessés dans le secteur défensif, à l'automne.

Dernier rempart d'un bloc plus compact et solide, il retrouve sa sérénité

Montré du doigt pour sa mésentente avec le jeu Saidou Sow contre Nice (1-3), pas exempt de tous reproches sur le deuxième but de Tino Kadewere à Lyon (1-2) ou celui du Coréen Hwang à Bordeaux (2-1), Moulin a toujours pu compter sur le soutien de Puel. Capitaine en l'absence de Mathieu Debuchy contre Metz, il avait laissé sa place à Stefan Bajic à Sochaux (0-1) en Coupe de France. Pour mieux la retrouver à Rennes (2-0) et signer un 2e clean sheet de rang. En Bretagne, Moulin a pu s'appuyer sur une défense plus solide à l'image de la charnière Moukoudi-Cissé. Protégé par un bloc compact, où le trio Gourna-Camara-Neyou a ratissé large au milieu, la défense verte a concédé très peu d'occasions. Et Moulin, serein, a veillé au grain, avec notamment trois sorties courageuses devant Guirassy (47e, 80e) et Hunou (92e). « Cette victoire nous fait beaucoup de bien, elle est méritée, s'est félicité le gardien des Verts au Roazhon. Même si on n'a pas eu la possession, on a été très solides, très costauds. On a fait preuve d'unité. C'est vraiment bien de repartir avec trois points de cette manière là. J'ai senti une grosse cohésion au sein du groupe. »