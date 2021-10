ASSE : résultats, tactique, supporters, Guillou fracasse Puel comme jamais

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Dans un entretien accordé à Ouest-France, avant le derby face à l'OL, Patrick Guillou, ancien défenseur de l'ASSE et supporter des Verts, délivre ses vérités au sujet de Claude Puel et de la situation inconfortable que connaît depuis des semaines le club du Forez. Attention, ça pique.

A quoi sert Puel ?

"On est sur un cycle de deux ans et demi avec Claude Puel, qui annonçait viser la Ligue des champions à l’issue de la troisième saison. Quand on regarde le classement aujourd’hui, on en est très loin, on est même plus proche de la Ligue 2 que jamais. Il avait pris le club à la dernière place et deux ans et demi plus tard, on en est au même point. C’est un énorme gâchis pour un club comme Saint-Étienne. Puel se revendique manager général et il a les clefs du camion, il est décisionnaire de tout, il est aussi responsable de la situation. C’est le coach qui après 50 matches a le plus petit ratio avec 1,08 point par match. Ce n’est pas un instantané ou un cliché de photo, c’est un état des lieux sur une longue durée. À l’heure où l’on se parle, je suis incapable de dire de quelle manière joue Saint-Étienne et de donner l’épine dorsale. Ça change tout le temps et à force de changer, il n’y a pas de repères sur le terrain."

Le public en manque de repères

"Il n’y a plus beaucoup de joueurs avec qui le public peut s’identifier. Saint-Étienne a besoin de joueurs courageux, vaillants, capables de créer des étincelles pour qu’ensuite le public s’enflamme. À partir du moment où il n’y a plus ça que ce soit au niveau de la direction, de l’entraîneur ou des joueurs, ça devient compliqué. Quand je vois que les supporters réclament l’ensemble des joueurs et du staff à la fin du match, et qu’il n’y a que les joueurs qui doivent rendre des comptes aux Magic contre Nice… Le coach n’est pas venu et ça, ça ne passe pas inaperçu dans le vestiaire. Les grands entraîneurs qui ont réussi ont été ceux qui étaient fédérateurs. Aujourd’hui on a un entraîneur qui divise, même au niveau du public."

Vert de souffrance

"Je souffre. Le supporter des Verts que je suis souffre parce qu’il ne reconnaît plus le club et ce qui faisait son ADN. Je ne reconnais plus le côté populaire, où l’on se dit qu’on va avoir des mecs qui se défoncent, qu’on gagne ou qu’on perde mais au moins on aura tout donné. Aujourd’hui, c’est un club qui, depuis deux ans et demi, végète et devient indifférent. Il n’y a rien de pire que l’indifférence."