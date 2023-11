ASSE : réunion au sommet du club, la vente et le Mercato relancés ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les trois défaites consécutives de l’ASSE font tache dans le décor. Alors que les Verts pensaient s’être parfaitement relancés dans la course à la montée et que les rumeurs de vente recommençaient à bruisser, Laurent Batlles et ses hommes font grise mine. Un résultat positif est obligatoire samedi à Amiens (19h) pour sortir la tête de l’eau et éviter une nouvelle crise en interne.

Vente et mercato au programme ?

En attendant des améliorations dans le domaine sportif, Le Pays annonce qu’un conseil de surveillance va avoir lieu cette semaine à Saint-Étienne. Sans doute dans la journée de jeudi. Le sujet de la vente devrait être largement évoqué au cœur des discussions. Et peut-être le mercato cet hiver ?

