ASSE : révélations sur la vente du club !

Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L'article du quotidien l'Equipe est on ne peut plus clair : l'ASSE pourrait assez rapidement être vendue. En effet, et selon les informations du journaliste du quotidien sportif, il y à ce jour deux candidats crédibles. Le premier est Olivier Markarian, Franco-Arménien de Valence (Drôme) et devenu partenaire de l'ASSE il y a dix-sept ans. Sponsor maillot, plus gros mécène de l'association Coeur-Vert, il est le cadet des douze membres du conseil de surveillance, depuis 2018.

Autre candidat possible : le fonds d'investissement Terrapin. Déjà en concurrence avec Peak6 en 2018, ce fonds américain se servirait de la banque HSBC basée en Suisse pour lui servir de relais en Europe. Il aurait déposé les 100 M€ exigés par KMPG sur un compte bloqué.

A suivre.