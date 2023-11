ASSE : Rocheteau a un autre rêve pour les Verts qu’un barrage contre l’OL

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un barrage entre l’ASSE et l’OL est déjà envisagé chez certains supporters des deux clubs. Improbable en début de saison, ce scénario pourrait pourtant se mettre gentiment en place si les deux équipes continuent de nager dans leurs eaux actuelles. Dominique Rocheteau en a bien conscience mais rêve de bien autre chose : une accession directe en Ligue 1 pour les hommes de Laurent Batlles !

« Je préfère que l'ASSE monte directement »

« Un barrage d’accession en fin de saison entre Saint-Etienne et Lyon, est-ce que j'en rêve ? Ah non, pas du tout ! Je préfère que Saint-Étienne monte directement, sans passer par les barrages. Mais ce n’est pas facile, quand on est descendu, de remonter. Regardez Auxerre », a rappelé l'ancien buteur de l'ASSE dans La Montagne.

