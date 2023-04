ASSE : Rodez a quand même perdu un match face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Non seulement les hommes de Laurent Batlles ont battu le record d'affluence du stade ruthénois mais ils ont aussi remporté le match honorifique de l'image. Et c'est même le média local Centre Presse Aveyron qui le dit.

« Même si elles sont vides ce dimanche, les travées de Paul-Lignon vibrent encore au rythme des chants stéphanois qui ont inondé le stade hier soir (…) En plus des 163 membres des Green Angels et des Magic Fans, le parcage visiteur a accueilli près de 200 Stéphanois. Un petit groupe qui a donné plus de voix que personne parmi les 3 263 spectateurs (record), dont une belle part vêtue de vert était dispersée un peu partout dans les tribunes. A l'opposé du virage réservé aux visiteurs, le kop ruthénois a bien essayé de répondre mais il n'y a pas eu photo : les Verts sont doués à ce jeu - même si on compte un siège arraché et des toilettes détérioriés - et ont gagné ce match-là. »