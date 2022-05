ASSE : Romain Hamouma a fait fermer des bouches à Nantes, n'est-ce pas Jean-Michel Larqué ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Sur RMC, avant le match à Nantes (1-1), Jean-Michel Larqué avait tapé sur Pascal Dupraz mais aussi sur les joueurs de l'ASSE, Romain Hamouma en particulier... « Comment on peut exonérer les joueurs ? Certains disent qu'ils sont fatigués ? Mais fatigués de quoi ? On nous prend pour des abrutis ! C'est une équipe de bras cassés. Le dénommé Hamouma, il a fait 10 matchs dans la saison et il ne peut pas jouer car il n'a pas une heure dans les jambes. Parce qu'il n'a pas 30 minutes... »

Perrin : « C’est beau que ce soit Romain qui marque »

Un Hamouma qui a répondu à ces critiques de la meilleure des manières, à la Beaujoire, avec son but égalisateur. A la plus grande joie de Loïc Perrin. « C’est beau que ce soit Romain qui marque, a commenté le coordinateur sportif des Verts, dans Le Progrès. L’histoire est belle. S’il y en a un qui aime le club, qui connaît les valeurs de Saint-Étienne, c’est bien lui. Il a eu une saison compliquée. Il avait envie d’apporter sa pierre à l’édifice. Il l’a bien fait. »

Laurent HESS

Rédacteur