ASSE : Romain Hamouma a un gros reproche à se faire

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Le propos est rare. Et également inattendu. Celui de Romain Hamouma, l'attaquant des Verts de l'ASSE, actuellement blessé, et qui s'est longuement confié pour un entretien accordé au journaliste Mohamed Bouhafsi. Pas de révélations foot, ni de messages à l'attention de certains partenaires, mais une remise en cause totale pour un trop-plein d'humilité.

Extrait : "À Sainté, j’ai eu longtemps une impression d’illégitimité, ce syndrome de l’imposteur. J’ai vu une psychologue du sport pour ça. Et des fois ça revient. Le fait d’être bien élevé, cette faculté de te remettre en question, moi elle y est tout le temps. Elle y est trop souvent. Trop ! L’humilité qu’on t’inculque, moi elle est trop présente dans ma carrière. Et quand tu regardes les grands joueurs, ils n’ont pas cette humilité. Moi c’est ce qui m’a manqué à un moment donné, d’être plus confiant, d’être plus sûr de moi. J’avais ce sentiment du mec qui n’est pas à sa place, j’en ai discuté énormément avec une psy. Je disais des choses, tout et son contraire.

On a beaucoup discuté sur plein de choses comme ça, ça m’a énormément aidé et servi au cours de ma carrière. On veut toujours mieux faire mais il y a des moments où la remise en question est trop présente. Moi je me souviens d’être dans des réunions qui n’étaient pas pour moi et de me sentir visé."