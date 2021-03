ASSE : Romain Hamouma, ces idées reçues sur son temps de jeu

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Au sein d'un effectif où Claude Puel a souvent dû composer avec de nombreux blessés, à l'ASSE, sans parler des covidés, Romain Hamouma, qui a fêté lundi ses 34 ans, avait été épargné jusqu'à ce match contre Metz (1-0) où il avait dû quitter le terrain peu après avoir inscrit l'unique but de la rencontre, d'un joli coup franc, avec la complicité de John Boye.Une blessure musculaire, lors de la seule victoire stéphanoise à domicile depuis le mois de septembre, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant six semaines. Mais l'ancien caennais est de retour et c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'ASSE à l'entame du sprint final, et avant un déplacement très important à Nîmes ce dimanche.

35 matches par saison en moyenne, un pic à 40 matches en 2016-17

En fin de contrat, le 2e meilleur buteur stéphanois de la saison est en fin de contrat et il n'a pas encore reçu de proposition pour prolonger, à l'instar de Mathieu Debuchy. Selon le site EVECT, ce ne sont pas ses qualités qui pourraient freiner les dirigeants, mais sa propension aux blessures. Hamouma est ainsi qualifié d' « intermittent du spectacle ». « Hamouma et l'infranchissable seuil des 30 matches », peut-on lire... Le site ne totalise que les matches de L1. Pourtant, toutes compétitions confondues, à l'exception de la saison dernière, stoppée par le Covid, il n'y a qu'en 2018-19 qu'Hamouma n'a pas atteint la barre des 30 matches, avec 29 matches disputés (4 buts, 4 passes décisives). Alors qu'il sortait de deux saisons à 34 et 35 matches avec Caen en 2010-11 et 2011-12, voici les stats de l'attaquant depuis son arrivée chez les Verts :

2012-13 : 38 matches, 7 buts, 5 passes décisives

2013-14 : 39 matches, 11 buts, 4 passes décisives

2014-15 : 38 matches, 5 buts, 13 passes décisives

2015-16 : 33 matches, 8 buts, 3 passes décisives

2016-17 : 40 matches, 8 buts, 10 passes décisives

2017-18 : 32 matches, 5 buts, 3 passes décisives

2018-19 : 29 matches, 4 buts, 4 passes décisives

Bilan des comptes : Hamouma, qui totalisait 20 matches (6 buts, 5 passes décisives) avant l'arrêt des compétitions la saison dernière, tourne depuis son arrivée à Saint-Etienne à une moyenne de 35,6 matches par saison. Plutôt pas mal pour un « intermittent du spectacle » !