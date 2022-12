ASSE : Romeyer a lâché une confidence cinglante sur Perrin et un autre cador en privé

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L’ASSE a repris le chemin de l'entraînement ce jeudi avec deux séances au programme. Et comme annoncé, Roland Romeyer, qui a décidé de maintenir sa confiance à Laurent Batlles et au triumvirat composé de Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin, malgré la 20e place de l'équipe en L2, était présent.

« Avant la deuxième séance d'entrainement de la journée, l'actionnaire de l'ASSE s'est exprimé devant l'ensemble du groupe de Laurent Batlles pour délivrer un message d'encouragement aux joueurs et au staff, qui se doivent désormais de relever la tête après un début de saison plus que délicat », a déjà fait savoir le site EVECT.

Ce qu’on savait moins, c’est que Romeyer aurait deux cadors de l’ASSE dans le collimateur. « Loïc Perrin et Samuel Rustem sont dans le viseur de Roland Romeyer. ‘Je leur ai donné les clés du camion, ils en ont rien fait’ », a précisé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Ambiance...