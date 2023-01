ASSE : Romeyer a vexé un Vert de la grande époque

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il n'y a pas que les ultras de l'ASSE qui ont des choses à reprocher à Roland Romeyer. Le président du directoire des Verts est également dans le collimateur de glorieux anciens. Certains n'appréciant pas sa gestion, qui a conduit leur club au bord du précipice, d'autres lui reprochant de ne pas faire appel à eux pour perpétuer une certaine tradition. Et puis, il y a Jean-François Larios qui, dans Le Parole d'Ex de L'Equipe, a expliqué que Romeyer n'avait pas tenu une promesse faite en 2013, avant la finale de la Coupe de la Ligue remportée contre Rennes (1-0).

"Ma plus grande vexation ? Cela remonte à 2013. Je me trouvais au plus mal physiquement quand Roland Romeyer (président du directoire de l'ASSE) me téléphone. Il m'invite à la finale de la Coupe de la Ligue (1-0 devant Rennes). Je suis trop content d'assister au grande retour des Verts en finale. J'aime Saint-Etienne, où j'ai été formé et porté le brassard de capitaine. Mais il me rappelle pour me dire qu'il n'a pas assez de places et que je ne suis plus invité. Vous n'auriez pas été vexé, vous ? Moi, cela m'a fait mal."