ASSE : Romeyer annonce du neuf dans le dossier de vente du club !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Sur la saison

« C’était une saison difficile. Comme je suis un anxieux, que j’aime beaucoup mon club, j’ai souffert. Je revis depuis deux mois (…) Ce qui fait mal, ce sont les critiques, les rumeurs des médias (…) Les gens ont souffert comme moi j'ai souffert et ça c'est dur à porter. Depuisque le maintien est assuré, je revis. Merci Clauce pour ce que tu as fait. L'ADN de Saint-Etienne ce sont les jeunes ».

Sa petite pique à Gasset

« Est-ce qu'on s'est perdu ces dernières années ? Oui, c'est vrai mais c'est ce qui nous a sauvés aussi (...) Jean-Louis a fait venir des joueurs de l'équipe de France. Il nous a entraîné dans des dépenses au dessus de nos moyens ».

Sur la vente du club

« On a dit qu'on en parlait pas. C'est un problème de succession. Quand on a 75 ans et 68 ans, il faut savoir passer le relai. En plus, nous sommes dans une période inédite avec la pandémie, Mediapro... Il faut assurer l'avenir du club. On aime le club. J'aime le club. On essaie de trouver les moyens financiers pour péréniser le club. On verra ce qui va se passer avec la DNCG (…) Ce n'est pas une histoire d'argent, il faut péréniser le club à un moment où on vit des choses inédites ».

Sur sa succession

« J'ai envie de prendre ma retraite mais je veux transmettre le club dans de bonnes conditions. Comme lorsque j'ai passé mes entreprises. Mon départ ? Ça va arriver et c'est normal. Au 1er juillet, il y aura du nouveau (…) Après, je vous le dis tout de suite : je garderais des actions jusqu'à ma mort. Cela fait partie de mon ADN ».